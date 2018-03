Governo, Gasparri (FI): nessuno ha numeri per fare proposte

Roma, 13 mar. - "I numeri rendono complicato lo scenario. Non c'è una maggioranza chiara, nessuno ha i numeri per fare proposte. Ognuno sventola le proprie bandiere". Lo ha detto Maurizio Gasparri (FI), intervenendo a Radio Cusano Campus sulla situazione politica emersa dopo il voto del 4 marzo scorso.

"Noi intendiamo rispettare gli accordi della coalizione - ha assicurato Gasparri - e i patti fatti davanti agli elettori. Salvini è legittimato a rivendicare un mandato. Poi si spera che parlamentari eletti in altre liste votino la fiducia al governo. Più che un accordo con partiti in quanto tali, bisogna sperare che certi parlamentari possano scegliere la strada della governabilità. L'impressione è che questa legislatura non sembra poter durare cinque anni".