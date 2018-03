Gasparri (FI): film Sorrentino su Berlusconi è opera denigratoria

Roma, 13 mar. - "Berlusconi è al centro di una aggressione giudiziaria, politica, persino fisica. Berlusconi è attrezzato all'assalto immotivato e pretestuoso. Immagino che anche il film di Sorrentino sia un'aggressione". Lo ha detto Maurizio Gasparri (FI), intervenendo a Radio Cusano Campus sull'ultima pellicola del regista italiano dedicata all'ex premier.

"Non sono un fan di Sorrentino - ha chiarito Gasparri - e Berlusconi è talmente una persona ben disposta verso l'umanità che lo invitò addirittura a pranzo. Non mi meraviglio se sarà un'opera denigratoria, questa gente campa di questo. È la gente che ha portato il Pd nella fossa. La sinistra si crogiola con queste cose - ha affermato Gasparri - che poi l'hanno portata al disastro. Di certo non andrò a fare code al cinema per vedere questo film, che sicuramente non sarà un grandissimo successo".