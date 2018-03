Enac: traffico aereo aumenta, nel 2017 passeggeri +6,2%

Roma, 13 mar. - Sono 174.628.241 i passeggeri che sono transitati negli aeroporti nazionali nel 2017, con un aumento del 6,2% rispetto al 2016; l`aeroporto principale si conferma quello di Roma Fiumicino con quasi 41 milioni e gestisce oltre il 23% del totale del traffico, seguito da Milano Malpensa e Bergamo. I "Dati di Traffico 2017" sono stati pubblicati dall'Enac.

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, ha evidenziato: "L`Italia riparte. Il forte aumento del traffico aereo che registriamo nell`ultimo anno è la dimostrazione del buon lavoro fatto per rendere più forti e competitive le nostre infrastrutture. Un risultato che va oltre le più rosee aspettative". E ancora: "Siamo in linea con gli altri Paesi europei. Non era scontato. I nostri scali offrono una qualità e un servizio evidentemente apprezzati dai passeggeri. La sfida futura e già messa in campo - ha concluso - è quella di connettere e integrare le nostre reti infrastrutturali".

"Nel 2017, come avvenuto negli anni precedenti - ha commentato il direttore generale dell`Enac, Alessio Quaranta - si consolidano ulteriormente i dati di crescita del trasporto aereo in Italia, con un aumento del 6,2% sul 2016, in linea con gli altri Paesi dell`Unione Europea. La maggior richiesta di movimento deve andare di pari passo con le necessità dei passeggeri, che sono il motore del sistema, e quindi con la qualità dei servizi offerti sia dalle compagnie aeree, sia dagli aeroporti. È una sfida che deve essere perseguita e vinta affinché il trasporto aereo nazionale continui a rappresentare un volano per la nostra economia e a competere a livelli elevati nel panorama internazionale".