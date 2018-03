Governo, Parolin: tutti lavorino in vista del bene comune

Venezia, 13 mar. - "Per l'Italia mi auguro semplicemente che sia un momento in cui ci sara' uno sviluppo spirituale e materiale e che tutti lavorino in vista di questo sviluppo e per il bene comune". Lo ha dichiarato il Segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, oggi a Venezia, per la presentazione del libro di Stefania Falasca su Papa Luciani. Facendo riferimento al tema migranti, Parolin ha affermato: "Bisogna evidentemente lavorare con chi c'e': non possiamo scegliere noi gli interlocutori. Questo non significa che la Chiesa non continuerà a svolgere il suo ruolo e a proporre determinati valori, sperando che ci sia apertura e accoglienza anche dall'altra parte".