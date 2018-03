Lavoro, Barbagallo: segnali miglioramento, consolidare la ripresa

Roma, 13 mar. - "I dati Istat sull`occupazione evidenziano segni di miglioramento che possono essere accolti con soddisfazione, ma con altrettanta cautela. Siamo solo agli inizi di una ripresa che deve ancora essere consolidata e, soprattutto, diffusa". Lo dice il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo.

"In particolare - aggiunge - nel nostro Mezzogiorno permane una situazione di enorme difficoltà che va affrontata e risolta per dare prospettive ai giovani di quella realtà e per il rilancio di tutto il Paese, a partire dal Mezzogiorno. Insomma, bene, ma guai ad accontentarsi".