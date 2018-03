La Russa: in 15 giorni cambiare legge elettorale e tornare a voto

Roma, 13 mar. - "Per fare una nuova legge elettorale che metta d'accordo tutte le forze politiche si impiegherebbero 5 anni di tempo. Se invece, che ci piaccia o no e a noi di Fratelli d'Italia non piace, decidiamo di mantenere questa legge così come è, e in quindici giorni approviamo un emendamento che io stesso presentai e che permette a chi prende il 37% dei voti di avere il 51% dei seggi, la sera stessa delle elezioni avremo un nuovo governo, forte e con una maggioranza in grado di durare nel tempo". Così Ignazio La Russa, deputato di Fratelli d'Italia intervenendo alla trasmissione L'Aria che tira in onda su La7.