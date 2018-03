Elezioni, Boccia: più che chi sia il premier tema è cosa fare -2

Milano, 13 mar. - "La nostra pregiudiziale - ha proseguito il presidente di Confindustria - è in sintesi nel documento che abbiamo fatto in occasione delle assise di Verona. Attenzione: il Paese sta crescendo, i divari aumentano, ma non è depotenziando la crescita che riduciamo i divari, anzi il contrario. Quindi, non tocchiamo provvedimenti quali Jobs Act e Industria 4.0 che hanno avuto effetti sull'economia e che li stanno dando - come anche alcuni dati di oggi dimostrano che la disoccupazione sta scendendo".

Quanto al fatto che il perdurare dell'instabilità politica potrebbe compromettere la ripresa, Boccia ha rilevato: "Lo ha detto molto chiaro il governatore della Bce Draghi, è evidente che l'instabilità sul lungo termine può compromettere, ma c'è anche da dire che abbiamo esempi come la Germania in cui ci hanno messo qualche mese per realizzare un governo, altri Paesi più piccoli dei nostri che hanno avuto dei momenti d'instabilità".

Boccia, infine, non si è sbilanciato sulle probabilità che si riesca ad arrivare alla formazione di un govermo. "Siamo ottimisti nelle aspettative, pessimisti nelle previsioni, da quello che ascoltiamo oggi. Vediamo", ha concluso.