Lavoro, Codacons: Italia terzo paese in Ue per numero disoccupati

Roma, 13 mar. - In tema di disoccupazione il Codacons frena gli entusiasmi, ricordando non solo che l`Italia risulta essere il terzo paese d`Europa con il tasso di disoccupazione più elevato, ma che di questo passo, per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi, ci vorranno almeno altri 10 anni.

"Pur in presenza di un calo del tasso di disoccupazione all`11,2% nel 2017, l`Italia rimane in cima alla classifica dei paesi Ue col più alto numero di disoccupati - afferma il presidente Carlo Rienzi - Peggio di noi fanno solo Grecia e Spagna, con un tasso di disoccupazione rispettivamente del 20,9% e del 16,3%. Sul fronte del lavoro il nostro paese è lontanissimo dalla Germania dove la disoccupazione si ferma al 3,6%, e da nazioni virtuose quali Repubblica Ceca (2,4%) e Malta (3,5%)".

"Di questo passo, per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi, all`Italia serviranno almeno altri 10 anni, considerato che rispetto al 2007 nell`ultimo trimestre del 2017 si registrano 1.408.000 disoccupati in più" - conclude Rienzi.