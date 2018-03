Delrio: travisate le mie parole, Pd stia all'opposizione

Roma, 13 mar. - Nessuna apertura alla partecipazione del Pd ad un nuovogoverno, perchè ai Dem tocca il ruolo di opposizione. Lo chiarisce Graziano Delrio, in un post su Facebook in cui spiega come le sue parole di oggi a RadioAnch'io siano state "travisate".

"Leggo le interpretazioni più varie di quanto ho detto questa mattina nell`intervista a Radio Anch`io, fino a travisare il senso delle mie parole. Il senso delle mie parole - afferma Delrio - è uno solo ed è quello affermato ieri dalla direzione nazionale nel documento condiviso, cioè che il Partito Democratico 'riconosce l`esito negativo del voto, garantisce il pieno rispetto delle scelte espresse dai cittadini e al Presidente della Repubblica il proprio apporto nell`interesse generale' e 'si impegnerà dall`opposizione, come forza di minoranza parlamentare, riconoscendo che ora spetta alle forze che hanno ricevuto maggior consenso l`onore e l`onere di governare il paese'".