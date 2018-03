Elezioni, Boccia: con Montezomolo ho già parlato

Milano, 13 mar. - "A Montezemolo ho già parlato. Ma gli parlo solo telefonicamente, non per via mediatica, per lo stile che ogni presidente deve ai past president di Confindustria". Con queste parole, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha evitato di replicare pubblicamente alle dichiarazioni dell'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, che aveva rimproverato l'associzione degli industriali di essere già salita sul carro dei vincitori alle recenti elezioni, in seguito ad alcune dichiarazioni di Boccia riportate dalla stampa. "Comunque aveva letto solo il titolo", ha aggiunto Boccia.

A chi gli chiedeva per quale tra le possibili combinazioni di maggioranza tiferebbe, Boccia ha replicato: "Mi appello al quinto emendamento, alla facoltà di non rispondere".