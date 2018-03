Aduc: Lega e M5S hanno le stesse proposte all'80%

Roma, 13 mar. - "E' fatta. Il governo potrebbe insediarsi in pochi giorni. Come mai? Vediamo, analizzando le proposte di Lega, M5S e PD". Lo sostiene Primo Mastrantoni, segretario Aduc.

"Lega e M5S hanno le stesse idee su: Europa, euro, Trump e Putin (politica estera), trattati internazionali, dazi, vincolo di bilancio, pensioni, immigrazione, liberalizzazioni, banche e vaccini; PD e M5S hanno gli stessi pareri su: flat tax e armi; Lega e PD hanno le stesse opinioni su: reddito di cittadinanza. Abbiamo sintetizzato gli argomenti che sono elencati nei programmi presentati agli elettori, nel corso della campagna elettorale. Come si può vedere c'è una larga convergenza tra quanto proposto dalla Lega e quanto presentato dal M5S", prosegue Mastrantoni.

"Senza 'inciuci', il governo è pronto! Il problema è che non ci sono due Presidenze del Consiglio dei Ministri, una per la Lega e una per il M5S. La diarchia non è prevista dalla nostra Costituzione. Peccato".