Turchia, chiesto ergastolo per pastore americano: legami con Gulen

Istanbul, 13 mar. - Le autorità turche hanno chiesto l'ergastolo per il pastore americano Andrew Brunson accusato di far parte del gruppo gulenista accusato da Ankara del tentato golpe del luglio 2016 in Turchia.

Brunson, che guidava una chiesa a Smirne, è stato arrestato nell'ottobre 2016 insieme alla moglie, poi rilasciata. L'ex imam Fetullah Gulen, in esilio negli Usa, è stato indicato dalla Turchia come la mente del golpe fallito. Ankara ha chiesto l'estradizione a Washington che non ha ancora dato il suo via libera.

Il caso Brunson è diventato un altro dei tanti punti di attrito tra Usa e Turchia ed è stato discusso anche nell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il capo di stato turco Recep Tayyip Erdogan.

Quest'ultimo aveva suggerito a settembre scorso uno scambio, molto criticato, tra Gulen e Brunson. Proposta rifiutata da Washington.

(fonte afp)