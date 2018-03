Elezioni, Boccia: più che chi sia il premier tema è cosa fare

Rho (Milano), 13 mar. - "Più che l'instabilità, il problema è che cosa fare. Il dibattito si sta concentrando molto su chi deve fare il premier, ma forse è opportuno passare alla seconda fase e cioè per fare cosa, quali provvedimenti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del convegno inaugurale della 41ma edizione della Mostra Convegno Expocomfort a Rho Fieramilano.

"Quali provvedimenti per incrementare l'occupazione e la crescita nel Nord e nel Sud del Paese e questi sono gli elementi fondamentali di una grande economia come la nostra", ha spiegato riferendosi alle manovre in corso per cercare di formare un governo.

"Il punto è - ha sottolineato Boccia - che se si continua a dire che ognuno cerca l'appoggio dell'altro sul suo programma, è evidente che non c'è una mediazione su punti di priorità. Per questo ho detto che bisogna entrare un po' più nel merito su cosa bisogna fare, quali programmi e quali punti in termini di priorità. E questo già farebbe comprendere una potenziale alleanza".

(segue)