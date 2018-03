Assoimmobiliare: cresce l'interesse per l'Italia

Roma, 13 mar. - "La voglia di investire nel nostro Paese è tornata, il territorio italiano è considerato con crescente interesse dagli investitori internazionali. Per sostenere questa congiuntura positiva, Assoimmobiliare continua a sensibilizzare le forze politiche affinché mettano in campo strategie di lungo periodo e non interventi spot. In particolare, occorrono misure di semplificazione che tocchino la normativa urbanistica per garantire tempi certi e in linea con i paesi europei più efficienti e dei perfezionamenti normativi relativi agli strumenti di finanza immobiliare, senza i quali è impossibile attrarre i capitali necessari a realizzare progetti di dimensioni interessanti". E' quanto afferma Paolo Crisafi, direttore generale di Assoimmobiliare a margine del Mipim che si svolge a Cannes.

"Le nostre città - aggiunge - hanno bisogno di essere riqualificate, spesso migliorate da un punto di vista delle infrastrutture e della mobilità, i nostri immobili devono essere manutenuti per garantirne la messa in sicurezza in tutte le aree sismiche e, in generale, per ridurre i consumi e le emissioni ad essi legati, miglioramenti che genererebbero esternalità importanti in termini di qualità di vita".

Nell`ambito dell`edizione 2018 del MIPIM, la fiera internazionale dell`immobiliare in corso a Cannes, oltre ad Assoimmobiliare è prevista la partecipazione di dieci Regioni quali Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto, che si aggiungono ad Agenzia del Demanio, Cassa depositi e prestiti, Difesa Servizi, FS Sistemi Urbani, Invimit ed alle associazioni di categoria ANCE e AICA. Presente anche la Città Metropolitana di Bologna e uno spazio dedicato alla Città di Milano e alla Regione Lombardia.

(Segue)