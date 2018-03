Modiano(Sea): concentrare Malpensa Express su Centrale per 2019

Milano, 13 mar. - Concentrare sulla Centrale di Milano per il 2019 tutte le partenze e gli arrivi del Malpensa Express arrivando a offrire un treno in partenza ogni 15 minuti dalla stessa stazione. È l'obiettivo del presidente di Sea, Pietro Modiano, intervenuto durante la Mobility Conference Exhibition 2018 nella sede di Assolombarda. Quando un passeggero arriva a Malpensa, ha ricordato, oggi ha già a disposizione un treno ogni quarto d'ora per raggiungere il centro di Milano, dirigendosi o alla stazione di Cadorna o alla Centrale. "Il problema - ha osservato - è quando parti" perché dovendo scegliere una delle due stazioni di partenza la frequenza scende a un treno ogni mezz'ora e questo "fa una differenza enorme" ha aggiunto il numero uno della società che gestisce gli aeroporti milanesi.

"Significa che se perdi quel treno lì - ha proseguito Modiano - rischi di perdere l'aereo e quindi sei costretto ad andare un quarto d'ora prima. Se invece hai un treno ogni quarto d'ora è come una metropolitana. Poi puoi anche accettare di metterci 50 minuti invece che 38. Bisogna arrivare ad avere un treno ogni quarto d'ora e concentrare nella stazione hub", cioè la Centrale. "Mi spiace per i milanesi della Zona 1, ma Cadorna è connessa solo con la metropolitana. Il tentativo, lo sforzo e l'impegno che abbiamo tutti quanti è fare quantomeno quanto Fiumicino. Cerchiamo di farlo per il 2019" ha concluso il presidente di Sea.