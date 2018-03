Tesoro colloca oltre 8,5 mld di Btp, tassi giù sul triennale

Roma, 13 mar. - Il Tesoro colloca Btp per oltre 8,5 miliardi di euro con andamento dei tassi contrastato. Per il triennale il rendimento scende di 5 punti base a zero. Sulla scadenza a sette anni tassi in lieve aumento di tre punti base all'1,47%, al 2,45% sul titolo a 15 anni e 2,92% sul trentennale.

Sulla scadenza più breve assegnati 2,5 miliardi di euro a fronte di 3,7 miliardi richiesti, 4 miliardi per il settennale a fronte di quasi 5 miliardi richiesti. Per il 15 anni assegnati 1,28 miliardi su oltre 2 miliardi della domanda e 960 milioni per il trentennale mentre la richiesta ha superato i 2,5 miliardi.