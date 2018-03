Italiaonline, Consiglio Piemonte: evitare chiusura a Torino

Torino, 13 mar. - "Il Consiglio regionale e la Regione Piemonte si impegneranno al massimo per evitare la chiusura della sede torinese di Italiaonline". Cosi' il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Laus, che ha ricevuto insieme al presidente della Regione, Sergio Chiamparino, una delegazione di dipendenti della sede torinese di Italiaonline, di cui e' stata annunciata la chiusura.

"Questa crisi - ha sottolineato Laus - e' una delle tante situazioni delicate che si presentano, noi rincorriamo di volta in volta l'emergenza ma il problema e' strutturale, servira' un attento studio giuridico per evitare che si creino anche in futuro ulteriori situazioni analoghe".

"Viviamo un momento difficile dal punto di vista istituzionale, avendo in carica un governo uscente. Un governo stabile e' in grado di aiutare i cittadini, questo caso dovrebbe farci riflettere su che cosa significa nel concreto per i cittadini trovarsi in una situazione di instabilita' del governo" ha concluso Laus.