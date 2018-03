Fratoianni (Leu): aumentano diseguaglianze e rischio povertà

Roma, 13 mar. - "Il 23% delle persone in Italia è a rischio povertà, più in difficoltà i giovani e il Sud, aumentano le disuguaglianze in maniera drammatica, con il 30% dei più ricchi che hanno in mano il 75% della ricchezza, mentre il 30% dei più poveri appena l'1%. Insomma, la ricchezza prodotta finisce solo nelle solite tasche. La fotografia la propone Bankitalia e non ci aspettavamo nulla di diverso". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali.

"Non ci aspettavamo nulla di diverso - prosegue l`esponente di Leu - visto che non è sufficiente che aumenti di qualche decimale il Pil di un Paese, per parlare di ripresa, se quella ricchezza non viene distribuita in maniera equa e principalmente a chi ha pagato di più la crisi. Questa è la vera emergenza dell'Italia, che ha alle spalle responsabili con nomi e cognomi molto chiari".

"Su questo chiederemo impegni precisi a chi dovrà formare il governo - conclude Fratoianni -. Per noi sarà elemento determinante, come lo è stato in campagna elettorale".