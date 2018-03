Ocse alza stime crescita globale, Italia stabile +1,5% in 2018

Roma, 13 mar. - L'Ocse ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica dei Paesi avanzati, mentre ha confermato quelle sull'Italia all'1,5 per cento su quest'anno e all'1,3 per cento sul 2019. L'ente parigino ha invece alzato la stima sulla crescita globale al 3,9 per cento sia sul 2018 che sul 2019, quella sull'area Ocse è stata alzata al 3 per cento su entrambi gli anni e la previsione sull'area euro è stata incrementata al 2,3 per cento sul 2018 e al 2,1 per cento sul 2019.

In parte i miglioramenti riflettono i nuovi tagli fiscali negli Usa e le attese misure di stimolo in Germania, ma le prospettive restano soggette a vulnerabilità e rischi, a cominciare da quelli da protezionismo commerciale. L'Ocse sembra riferirsi ai dazi appena annunciati dall'amministrazione Trump.

"Una escalation delle tensioni commerciale danneggerebbe crescita e lavoro", ha affermato il facente funzioni di capo economista, Alvaro Pereira.