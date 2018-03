Ema, Bonomi(Assolombarda): decisione Europarlamento non soddisfa

Milano, 13 mar. - Il via libera della Commissiome Ambiente dell'Europarlamento ad Amsterdam come sede di Ema "È una decisione che ovviamente non ci soddisfa". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine della Mobility Conference Exhibition 2018. Quanto alla vicenda più in generale il leader degli imprenditori lombardi ha evidenziato che "c'è questa non presa di coscienza di quello che è successo da parte della Commissione europea, una istituzione che si rende sempre meno credibile agli occhi dei cittadini europei". Bonomi ha infine sottolineato che l'Italia in questo momento sconta anche l'incapacità di "incidere" a livello europeo da parte del governo, in quanto esecutivo "di transizione".