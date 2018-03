Siria, preparativi per evacuazione casi clinici urgenti da... -2

Damasco, 13 mar. - Ambulanze della Mezzaluna rossa siriana stazionavano questa mattina in prossimità della zona sotto il controllo dell'esercito siriano, pronte a entrare nell'enclave.

Ha aggiunto che squadre dell'Onu sono inoltre arrivate al passaggio di Wafidine, in particolare il coordinatore umanitario dell'Onu in Siria, Ali al Zaatari. "Feriti e altri casi in condizioni critiche saranno evacuati oggi insieme con dei civili", ha da parte sua indicato una fonte dell'esercito siriano senza precisarne il numero.

Ha aggiunto che "gli uomini armati non sono interessati da questi sgomberi", alludendo ai combattenti ribelli, senza altre precisazioni.

(fonte AFP)