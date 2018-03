Ex spia uccisa in Gb, Lavrov: noi non colpevoli, pronti collaborare

Mosca, 13 mar. - La Russia "non è colpevole" dell'avvelenamento con gas nervino dell'ex spia Sergey Skripal, tuttavia è "pronta a cooperare" per fare chiarezza sul caso: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Commentando la richiesta britannica di "chiarimenti" entro oggi da parte russa, espressa ieri dalla premier Theresa May, il capo della diplomazia moscovita ha ribadito di essere disposto a collaborare, ma di avere bisogno di accesso al fascicolo e in particolare ai dati sulla sostanza usata per il tentato omidicio dell'ex agente russo e della figlia a Salisbury, nel Sud dell'Inghilterra.