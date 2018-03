Iliad: al via attività in Italia prima dell'estate

Milano, 13 mar. - Iliad avvierà entro l'estate la propria attività in Italia, dove diverrà il quarto operatore mobile. Lo ha detto il Cfo, Thomas Reynaud, presentando i risultati 2017 del gruppo del magnate Xavier Niel e che in Francia controlla l'operatore mobile Free. Originariamente lo sbarco nel nostro Paese era atteso per la fine del 2017 e l'inizio del 2018.

Iliad ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 4,98 miliardi, in rialzo del 5,6%, e con utili core in aumento del 15,8% a 862 milioni. Proposto il pagamento di un dividendo di 0,68 euro. Superata la soglia dei 20 milioni di abbonati in Francia, di cui 13,7 milioni nel mobile e oltre 6,5 milioni nella banda larga e ultralarga.