Roma, 13 mar. - "Non si capisce a quali giochi di potere alluda Di Maio. Il suo partito ha avuto un ottimo risultato elettorale ma non ha la maggioranza assoluta in Parlamento. E allora non si capisce perché il Pd dovrebbe appoggiarlo dopo l'opposizione selvaggia che il M5S ha svolto in tutti questi anni". È quanto dichiara il deputato di Civica Popolare Fabrizio Cicchitto.