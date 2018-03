Elezioni, Toninelli (M5S): Rosatellum ha garantito ingovernabilità

Roma, 13 mar. - "L`unica cosa che ha garantito il Rosatellum è l`ingovernabilità. Rosato sa benissimo che non abbiamo mai proposto proporzionali puri, ma sempre leggi con correttivi di governabilità che avrebbero semplificato il sistema. Il Rosatellum è stato vergognosamente imposto contro la prima forza politica del Paese, a colpi di fiducia, ed ha favorito soltanto accozzaglie di partiti che, addirittura, non avevano nemmeno un programma e un capo politico comune. Questa vergognosa legge elettorale, inoltre, ha consentito il trasferimento truffaldino di voti al PD, da un altro partito della coalizione. Rosato ancora non si è ripreso dalla batosta elettorale. Ed è per questo che nega l`evidenza". È quanto afferma in una nota il parlamentare uscente del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in pectore al Senato, Danilo Toninelli.