Migranti, Meloni: copiare Londra e rimandare a casa clandestini

Roma, 13 mar. - "Il governo di Londra userà parte dei fondi destinati al contrasto dell'immigrazione clandestina per costruire carceri in Nigeria. In questo modo gli inglesi risparmieranno 40 mila euro a detenuto, svuoteranno le patrie galere, assicureranno la certezza della pena e rimanderanno a casa i clandestini. Non solo: Londra ha già chiuso accordi per il trasferimento di detenuti anche con Albania, Ruanda, Giamaica e Libia. In Italia un detenuto su tre è straniero. Tra le cose che il prossimo governo deve fare c'è copiare su questo la gran Bretagna". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.