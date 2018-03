Mattis in Afghanistan: possibili negoziati tra talebani e governo -3

Kabul, 13 mar. - I talebani, di gran lunga il gruppo armato più potente in Afghanistan, hanno rivendicato 472 attacchi nel solo mese di gennaio 2018, secondo il Terrorism Research Group, con base a Washington. Un numero significativo, visto che tradizionalmente la stagione dell'offensiva militare talebana inizia più tardi, con l'arrivo della primavera.

Un'agenzia governativa statunitense ha stimato a ottobre che il 43% del territorio afgano è sotto il controllo dei talebani o conteso alle forze governative. L'anno scorso, il presidente Usa Donald Trump ha ordinato di intensificare i bombardamenti sui talebani, i loro campi d'addestramento e i laboratori per la produzione di droga. Più di 3.000 soldati statunitensi inoltre sono arrivati in Afghanistan negli ultimi mesi per addestrare e consigliare le forze di sicurezza afgane, per un totale di 14.000 uomini. Durante gli ultimi giorni di mandato di barack Obama erano solo 8.500.

(fonte afp)