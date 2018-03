Mattis in Afghanistan: possibili negoziati tra talebani e governo -2

Kabul, 13 mar. - Ma in una prima reazione su Twitter, i talebani hanno respinto l'offerta ritenendola una richiesta di "resa". Gli insorti hanno quindi lanciato un appello al boicottaggio di una conferenza a Giacarta, definendo il governo afgano "illegittimo" e le sue proposte di pace "deludenti". Apostrofando l'esecutivo di Kabul come "burattino" di Washington, gli Studenti del Corano hanno invece inviatato gli Stati Uniti a "parlare" direttamente con i loro rappresentanti in Qatar, ignorando le autorità afgane.

Attraverso il processo di pace, "ci stiamo dirigendo verso una vittoria in Afghanistan", è stato oggi il commento di Mattis. "La vittoria sarà una riconciliazione politica", "non una vittoria militare", ha riconosciuto il capo del Pentagono, che lo scorso giugno aveva già ammesso che gli Stati Uniti "non hanno vinto" contro i talebani in Afghanistan. E in effetti, nonostante la presenza di 100.000 soldati statunitensi su un totale di 140.000 militari internazionali sotto bandiera Nato nel momendo di massi sforzo dell'Alleanza, i talebani non sono mai stati sconfitti. La situazione resta di "impasse", ha confermato a novembre il comandante delle forze Usa nel Paese, John Nicholson.

