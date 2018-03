Mattis in Afghanistan: possibili negoziati tra talebani e governo

Kabul, 13 mar. - Il segretario alla Difesa Usa, Jim Mattis, è arrivato questa mattina in Afghanistan. Una visita non annunciata, in un momento in cui si moltiplicano i segnali su un possibile negoziato di pace con i talebani. O almeno una parte di loro. "Può darsi che non riusciremo a mettere assieme tutti i talebani in un solo colpo, questo forse sarebbe chiedere troppo. Ma ci sono elementi chiaramente interessati a parlare al governo afgano", ha detto il capo del Pentagono al suo arrivo a bordo di un jet militare.

A fine febbraio Ashraf Ghani ha proposto colloqui di pace ai talebani. Il capo dello Stato afgano aveva condizionato il negoziato a un cessate il fuoco e al riconoscimento della Costituzione del 2004. In cambio aveva offerto il riconoscimento dei talebani come partito politico, la possibilità di emendare la Costituzione e la garanzia di sicurezza di tutti coloro che avrebbero accettato la sua proposta.

(fonte afp)(Segue)