Borsa elettrica, prezzo energia in forte calo ultima settimana

Roma, 13 mar. - Forte calo del prezzo dell'energia alla borsa elettrica. Nella settimana dal 5 all'11 marzo il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica si attesta a 55,11 €/MWh, in flessione di 29,06 €/MWh rispetto alla settimana precedente (-34,5%). In calo anche i volumi di energia elettrica scambiati in borsa, pari a 4,1 milioni di MWh (-4,0%); cresce, invece, la liquidità del mercato, attestatasi al 70,8% (+0,5 punti percentuali).

I prezzi medi di vendita, tutti in riduzione, sono variati tra 50,19 €/MWh del Sud e 56,87 €/MWh del Nord.