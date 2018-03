Lavoro, Istat: lavoratori a termine trainano occupazione 2017

Roma, 13 mar. - L'occupazione, nella media del 2017, cresce per il quarto anno consecutivo (+1,2%, 265 mila) e il tasso di occupazione sale al 58,0% (+0,7 punti), rimanendo 0,7 punti al di sotto del picco del 2008. L'aumento continua a interessare soltanto i lavoratori alle dipendenze (2,1%, +371 mila) e torna a riguardare quasi esclusivamente quelli a tempo determinato (+298 mila in confronto a +73 mila permanenti). Lo ha reso noto l'Istat.

Da sette anni prosegue la diminuzione del numero di lavoratori indipendenti (-105 mila, -1,9%), più intensa rispetto al 2016. Per il terzo anno cresce il lavoro a tempo pieno, in maniera più forte rispetto al recente passato (+231 mila, +1,3%); si attenua invece la crescita del part time (+34 mila, +0,8%) che per la prima volta non riguarda la componente involontaria: l'incidenza del part time involontario scende al 61,0% (-1,6%) sul totale del tempo parziale e all'11,4% sul totale degli occupati (-0,3 punti).