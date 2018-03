Compagnia di San Paolo, nuovi bandi per le arti contemporanee

Milano, 13 mar. - La Compagnia di San Paolo rafforza il proprio impegno nell'Area Innovazione Culturale lanciando una nuova linea progettuale in seguito al percorso compiuto dal lancio nel 2015 del primo Bando "ORA! Linguaggi contemporanei, produzioni innovative", dedicato alle arti visive, performative e alla cultura digitale.

Con l'obiettivo di rendere maggiormente efficace l'azione sul territorio e sulla comunità creativa, in seguito all'analisi condotta sui soggetti e sui progetti partecipanti alla prima edizione del Bando ORA!, la Compagnia di San Paolo ha deciso di affinare la propria ricerca secondo due direttrici principali, per intercettare le eccellenze provenienti sia dalle migliori esperienze nazionali ed internazionali, sia dall'universo creativo di progettisti e artisti giovani e giovanissimi. Per questo motivo la Compagnia ha creato dei percorsi che rispondano a esigenze distinte, con target di riferimento e modalità di ingaggio differenti, articolando due nuovi bandi dedicati ai linguaggi espressivi contemporanei: il Bando "ORA! Produzioni di cultura contemporanea", rivolto a realtà solidamente strutturate e il Bando "ORA!X Strade per creativi under 30", dedicato a persone fisiche, under 30, con la determinazione di prendere parte attiva nel supporto e nella formazione di un vivaio di talenti di nuova generazione.

I due assi di intervento emergono dalla ricerca svolta sui partecipanti alla edizione 2015 del Bando ORA!, presentata a Torino nel novembre 2017, realizzata dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con il Centro Studi Economia della Cultura Silvia Santagata, con la volontà di attivare una discussione innovativa sulla produzione creativa in Italia e restituire risultati durevoli nel tempo.

La Compagnia di San Paolo riconferma in tal modo il proprio ruolo di interlocutore attento alle diverse esigenze del contemporaneo, in grado di orientare la propria strategia a supporto della creatività italiana e di attivare modalità innovative e sperimentali non solo nel fare cultura, ma anche nella concezione stessa di un bando. Continua così il sostegno alla ricerca creativa sulle espressioni più d'avanguardia delle arti visive, performative e di quelle legate alla cultura digitale, caratterizzate dalla presenza delle nuove tecnologie, dalla contaminazione tra le arti e dall'emergere di nuovi linguaggi espressivi.

Entrambi i bandi sono aperti a soggetti di tutta Italia ma i progetti dovranno svolgersi nel territorio di azione della Compagnia di San Paolo, Piemonte e Liguria, con l'intento di attrarre nuove realtà a produrre sul territorio, ma anche per permettere la nascita di nuovi circuiti virtuosi e reti creative tra soggetti, enti e istituzioni nazionali e internazionali.

I bandi ORA! e ORA!X sono parte di una più ampia strategia che si propone di dare impulso all'attrattività del territorio come luogo di produzione di arte e cultura; fortificare il network tra gli attori istituzionali locali e la comunità creativa nazionale e internazionale; favorire le ricadute economiche e sociali; e infine consolidare il ruolo della Compagnia di San Paolo come attore istituzionale a sostegno dello sviluppo della collettività.