Torino 2026, Calabria (Fi): no a Roma è stato autolesionismo

Roma, 13 mar. - "Beppe Grillo all`improvviso favorevole alle Olimpiadi riapre una ferita mai davvero cicatrizzata. Roma ha perso quella grande occasione che oggi i grillini intendono concedere a Torino". Così, in un intervento su 'Il Messaggero', la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria che punta il dito contro "l`incapacità di una classe dirigente, impostasi sull`onda del nuovismo, di pianificare e lavorare in una visione di prospettiva".

"Tra il fare e il non fare - prosegue -, a Roma i 5 Stelle optano sempre per la seconda via, convinti che in qualunque realizzazione si debba annidare l`illecito. Un immobilismo di cui si vedono i risultati. Per questo, dopo il trauma di un No autolesionista che ha chiuso le porte a una grande possibilità di sviluppo, non vi è stato alcun percorso alternativo per rilanciare Roma, abbandonata a se stessa, incapace di guardare al futuro".