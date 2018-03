Orlando (Pd): non ci sono condizioni per governo con M5s

Roma, 13 mar. - "Non ci sono le condizioni" per un appoggio del Pd a un governo M5s. Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, leader della minoranza Dem, ad 'Agorà' su Rai3.

"Bisogna parlare con tutti - ha aggiunto - ma si deve prendere atto che non c'è la percorribilità di un governo politico con il M5s". E un sostegno esterno? "Oggi tocca al presidente della Repubblica leggere questo voto e dare delle indicazioni. Adesso definiamo gli assetti istituzionali, e dopo valutiamo le posizioni del presidente della Repubblica".

"Noi - ha spiegato - dobbiamo nettamente distinguere i nostri profili. Il M5s si è candidato con un programma incompatibile con il nostro. Bisogna evitare l'atteggiamento 'adesso abbiamo perso allora arrangiatevi'. Dobbiamo assumere una responsabilità in proporzione al voto, non tocca a noi fare un governo, non è possibile fare un governo con la Lega e il M5s ma dobbiamo concorrere alla definizione degli assetti istituzionali, con due figure di garanzia come presidenti di Camera e Senato. Il Pd dovrebbe essere parte delle maggioranze che arrivano a eleggere i presidenti. E bisogna smettere con una sorta di spocchia verso chi ha votato il M5s".