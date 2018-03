Roma, 13 mar. - "Mi pare non l'abbia escluso è uno dei nomi che può dare un contributo alla riscossa del Pd, ma non è il momento dei nomi. Ho le idee chiare ma prima di scegliere un segretario dobbiamo rifondare il Pd". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, leader della minoranza Dem, ad 'Agorà' su Rai3, a proposito di una eventuale candidatura di Nicola Zingaretti per la segreteria del Pd.