Roma, 13 mar. - "Non è una offesa e non era rivolto solo a Renzi". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, leader della minoranza Dem, ad 'Agorà' su Rai3, tornando sul paragone fatto ieri in direzione su Mao Zedong.

"Quando si ritrovò isolato - ha ricordato - Mao inventò la parola d'ordine di sparare sul quartier generale. Era un paragone improprio ma per dare l'idea di una strategia che va evitata: se ci mettiamo a disposizione di un percorso unitario lo facciano tutti".