Gb, rapporto governo boccia centri di raccolta migranti

Londra, 13 mar. - I migranti rinchiusi nel principale centro di raccolta della Gran Bretagna sono stati mantenuti in "condizioni carcerarie" per periodi di tempo "eccessivamente lunghi", secondo quanto accertato da una commissione di inchiesta dell'Ispettorato delle prigioni.

Alcuni migranti sono rimasti nel centro di Harmondsworth, nei pressi dell'aeroporto londinese di Heathrow, per quattro anni: le ispezioni hanno accertato che la maggior parte dei rimpatri programmati non sono stati portati a termine per dei ricorsi legali in essere o per la mancanza di documenti di viaggio.

La condizioni di permanenza poi hanno messo in luce gravi problemi sia per quel che riguarda la sicurezza che il rispetto dei migranti: le condizioni igieniche rimangono precarie e si sta diffondendo sempre di più l'uso di droghe.