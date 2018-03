Cuba, Miguel Diaz-Canel chiamato a incarnare il dopo-Castro

L'Avana, 13 mar. - Miguel Diaz-Canel sarà presumibilmente il primo dirigente cubano ad incarnare il dopo Castro, sempre che la scelta del''uscente Raul Castro venga confermata nel prossimno aprile dalla nuova Assemblea Nazionale.

Non sembrerebbero esserci peraltro molti motivi per dubitare che sarà lui il presidente: il 57enne Diaz-Canel è inserito da trent'anni nella macchina del Partito, di cui ha scalato progressivamente i vertici: a suo svantaggio vi è solo la sua relativa gioventù, dal momento che l'essere il primo leader cubano nato dopo la rivoluzione del 1959 lo rende anche il primo a non aver combattuto per essa, particolare che potrebbe non giovargli con alcuni dei suoi generali appartenenti alla "vecchia guardia".

(Segue)