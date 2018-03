Gb, ex spia avvelenata: le misure che May prepara contro Putin -2

Roma, 13 mar. -

Mercoledì è in programma invece una riunione del Gabinetto di sicurezza nazionale e, al termine di questa riunione, nel pomeriggio, potrebbe essere rilasciata una dichiarazione in Parlamento. Una scelta definitiva in ogni caso sarà fatta se la Russia non avrà dato una "risposta credibile" sull'avvelenamento di Skripal, che May ha definito un attacco "spericolato, indiscriminato e irresponsabile".

Accuse che Mosca ha respinto come una "campagna politica basata sulla provocazione", "uno spettacolo da circo". In ogni caso, il ministro degli Esteri Boris Johnson ha già chiesto ieri spiegazioni all'ambasciatore russo Alexander Yakovenko. L'incontro tra i due diplomatici, avvenuto poco dopo le 16, secondo alcune fonti concordanti, sarebbe durato appena cinque minuti. Un faccia a faccia "freddo" e dai toni "fermi", "senza alcuna stretta di mano". (Segue)