Cuperlo (Pd): io vedo lo scenario del governo di scopo

Roma, 13 mar. - "Tornare alle urne per noi sarebbe un errore drammatico, anche per il Paese. L'ipotesi e l'eventualità che ci sia una iniziativa del capo dello Stato rivolta a tutte le forze politiche per dar vita a un governo di scopo, con pochi obiettivi come la legge elettorale, io questo scenario lo vedo". Lo ha detto Gianni Cuperlo a 'Circo Massimo' su Radio Capital.

"Perché - ha detto ancora l'esponente Pd - Salvini con il suo 17% dovrebbe fare la stampella di un governo Di Maio al 32%?".

Però per Cuperlo c'è il rischio "che arrivino a un accordo politico per cambiare la legge elettorale, avrebbero in numeri per farlo. E se uno del Pd si alzasse e dicesse 'non si fa, non si cambiano le regole a maggioranza' la risposta l'avete presente? Eviterei di arrivare a quel traguardo, sarebbe un danno serissimo per la nostra parte".