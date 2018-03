Roma, 13 mar. - "Stiamo discutendo tra di noi in maniera molto serena. Non ho mai negato la mia disponibilità ma non ho mai posto la mia candidatura". Lo ha detto il capogruppo uscente del Pd alla Camera Ettore Rosato, a '24 Mattino' su Radio24, rispondendo alla domanda se potrà essere confermato alla guida dei deputati Dem.

"Ne discuteremo come si deve in un consesso democratico, in un grande partito come il nostro", ha aggiunto.