Sicilia, Rubino: ad amministrative primavera no disastro

Palermo, 13 mar. - "Alle amministrative di primavera il Partito Democratico deve evitare di scrivere il secondo tempo del disastro elettorale". Lo ha detto Antonio Rubino, leader dei Partigiani del Pd.

"Nei medi e grandi centri il Pd si sta presentando agli elettori con due o tre candidati, rischiando di apparire sconfitto in partenza - ha aggiunto -. A nostro avviso la rigenerazione del Pd inizia dalle città: si rimetta in discussione tutto, anche i sindaci uscenti, provando ad individuare i candidati migliori, leali ai cittadini e non fedeli alle correnti. Siamo convinti che solo una classe dirigente credibile, capace di buone pratiche di governo può farci vincere ed evitare la stessa debacle del 4 marzo".