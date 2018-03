Roma, 13 mar. - "Come ho detto che non è una bestemmia parlare con i Cinque Stelle così dico che non è una bestemmia parlare con il Partito Democratico". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti (Lega) ai microfoni di Agorà su Rai Tre, condotto da Serena Bortone.

E alla domanda della conduttrice su un possibile governo con il Pd, ha risposto: "Come diceva D'Alema una volta la Lega è una costola della sinistra".