Pd, Rosato: Renzi e Gentiloni diversi ma loro rapporto buono

Roma, 13 mar. - Quello tra Matteo Renzi e Paolo Gentiloni "è un rapporto buono, tra due persone che si stimano e che hanno un grande senso di responsabilità". Lo ha detto il capogruppo uscente del Pd alla Camera Ettore Rosato, a '24 Mattino' su Radio24.

"Io - ha aggiunto - sono certo che Gentiloni e Renzi non si siano insultati, che Renzi non ha dato dell'inciucista a Gentiloni. Non sono uguali, sono molto diversi ma hanno un rapporto serio. Ci sono diversità di vedute, come sulla Banca d'Italia".