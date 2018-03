Piquadro tratta in esclusiva con Richemont per la Maison Lancel

Roma, 13 mar. - Piquadro, attiva nell`ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha avviato una trattativa in esclusiva con Richemont per verificare la possibilità di pervenire a un accordo definitivo per l`acquisizione della Maison Lancel. Lo comunica la stessa Piquadro.

"Allo stato - si legge in una nota - non sono stati sottoscritti documenti vincolanti e sono state da poco avviate le attività di due diligence; qualora l`esito della due diligence fosse positivo e le parti dovessero raggiungere un accordo definitivo sui termini e le condizioni dell`acquisizione, l`operazione potrebbe essere perfezionata entro la metà dell`anno in corso".