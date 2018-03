Delrio: messaggio chiaro da elettori, Pd all'opposizione

Roma, 13 mar. - "E' arrivato un messaggio molto chiaro dall'elettorato italiano: dobbiamo stare all'opposizione. Ci hanno detto che adesso tocca a loro. Il Pd per rispettare la democrazia deve rispettare l'indicazione, che non vuol dire stare sull'Aventino, ma essere molto responsabili. Non ci sottrarremo al dare il nostro contributo, dall'opposizione si può dare un contributo molto costruttivo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, intervistato a 'Radio anch'io' su Radio1 Rai.