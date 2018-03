Usa, in Pennsylvania oggi una importante prova elettorale per... -2

New York, 13 mar. - Per i repubblicani si tratta di un test importante verso le elezioni di metà mandato di novembre. Il partito teme che, in caso di vittoria di Lamb, altri repubblicani in carica si uniranno ai 37 colleghi, un numero record, che hanno già deciso di non ricandidarsi, indebolendo la squadra che avrà il compito di difendere la maggioranza alla Camera.

Trump, oggi, ha dedicato un tweet a Saccone, sottolineando il sostegno pubblico manifestato per il candidato repubblicano dal quotidiano Pittsburgh Post Gazette; ha poi rimarcato la sua "grande esperienza, sa di cosa ha bisogno il nostro Paese". Nel suo comizio in Pennsylvania, sabato sera, non ha però detto quasi nulla su Saccone, nonostante fosse lì per promuovere la sua candidatura, ha fatto notare Axios. Secondo il sito di informazione politica, che cita quattro fonti, Trump crede che Saccone sia in realtà un candidato terribile e "debole".