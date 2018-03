Pd, Cuperlo: il renzismo è sconfitto ma non chiedo epurazioni

Roma, 13 mar. - "Il renzismo è sconfitto". Lo afferma Gianni Cuperlo, in una intervista a 'La Stampa'.

"Non fa parte della mia cultura - aggiunge - chiedere epurazioni: io chiedo una riflessione e una svolta. In questi anni, quello che è stato chiamato il 'renzismo', la combinazione della personalità e della politica di Matteo Renzi e del suo gruppo dirigente, è stato un disegno forte, che per una fase è prevalso, dentro e fuori il Pd. Ma il voto ha sancito in modo evidente la sua sconfitta. E sta qui il limite fondamentale delle dichiarazioni di Renzi in questi giorni: nel rimuovere ancora una volta la realtà per come si è manifestata. Le sue dimissioni sono un atto di responsabilità, ma il tema è cambiare una linea che si è rivelata perdente".

Cuperlo ribadisce che "il risultato del voto è inequivocabile. E con la destra non si può e non si deve governare, mai". Però, aggiunge, "Di Maio e Salvini sono usciti vincitori dalle urne ma senza numeri pieni per governare: avanzino le loro proposte e tutti dovranno valutare. Penso che il Pd non debba fare da stampella a nessuno. Se alla fine di queste verifiche il Paese fosse paralizzato, allora si dovranno valutare le eventuali proposte del capo dello Stato, compreso un governo di scopo aperto a tutte le forze politiche che affronti poche questioni e restituisca in tempi ragionevoli la parola agli elettori".