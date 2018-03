M.O., Usa presentano un piano per evitare nuova crisi a Gaza

New York, 13 mar. - Oggi alla Casa Bianca, Jared Kushner, l'inviato speciale degli Stati Uniti Jason Greenblatt e alcuni funzionari del Consiglio di sicurezza nazionale presenteranno le proposte degli Stati Uniti per migliorare la situazione umanitaria a Gaza. Lo scrive Axios che cita fonti interne all'amministrazione americana.

Alla riunione della Casa Bianca, che è stata voluta da Kushner e Greenblatt, parteciperanno molti rappresentanti della comunità internazionale, compresi Israele e diversi paesi arabi. L'Autorità palestinese, invece, ha rifiutato l'invito dopo che ha interrotto i contatti con la Casa Bianca a causa dell'annuncio di Donald Trump di voler spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme.

L'incontro fa parte di un nuovo tentativo da parte della comunità internazionale di prevenire una crisi umanitaria a Gaza e di provare a migliorare le condizioni di vita dei palestinesi. In una nota Greenblatt ha scritto che il peggioramento delle condizioni umanitarie all'interno della Striscia necessitano di un intervento immediato. Una nuova crisi infatti potrebbe essere, continua l'inviato americano, fonte di problemi per la sicurezza dell'Egitto e di Israele. Inoltre, conclude Greenblatt, è un "passaggio necessario per raggiungere un accordo di pace comprensivo tra Israele e Palestina".