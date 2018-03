Siria, rapporto Save the Children "La guerra non è un gioco" -12

Roma, 13 mar. - 'I bambini della Siria sono stati traditi dal mondo per troppo tempo. Quasi tre milioni di bambini sono nati e cresciuti senza conoscere altro che la guerra. Nonostante le recenti promesse di un cessate il fuoco, i bambini vengono ancora bombardati nelle loro case, a scuola o negli ospedali. Le famiglie si nascondono negli scantinati e da mesi non hanno accesso a cibo e aiuti sanitari, che vengono invece usati come un'arma di guerra, e le atroci violenze sui civili si susseguono anche nei luoghi che dovrebbero essere sicuri per loro, e nelle cosiddette de-escalation zone.

Chiediamo la cessazione immediata de i combattimenti per consentire alle organizzazioni umanitarie come Save the Children di fornire aiuti salvavita alle centinaia di migliaia di bambini intrappolati nel Ghouta orientale e in altre aree duramente colpite dal conflitto', conclude Filippo Ungaro.

'La comunità internazionale non può tollerare oltre e lasciare che una generazione di bambini soffra in questo modo. Deve usare la propria influenza per garantire un immediato cessate il fuoco e costringere le parti in conflitto a negoziare la fine duratura di una guerra che ha distrutto così tante vite'.